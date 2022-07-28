RT Russia

10 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Старушке все неймется. Видимо, дома заняться нечем, все лезет в международную политику. Яркий образчик старческого сл...NBC: Пелоси с дел...
  • Надежда Никитина
    Как старушка выдержит такие путешествия? Она же такая же как бидон.NBC: Пелоси с дел...
  • Бронислав Семирядов
    Видно, что дебилизм поразил не только властные структуры США, но и простых американцев.Inoprosport: боле...

СМИ: Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина

СМИ: Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после ответной игры второго квалификационного раунда с «Фенербахче» из-за того, что турецкие фанаты скандировали имени президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх