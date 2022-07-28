СМИ: Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после ответной игры второго квалификационного раунда с «Фенербахче» из-за того, что турецкие фанаты скандировали имени президента России Владимира Путина.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после ответной игры второго квалификационного раунда с «Фенербахче» из-за того, что турецкие фанаты скандировали имени президента России Владимира Путина.
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