«Спартак» отстранил Соболева, Марио уходит из «Зенита», с Хабиба взыщут 79 млн рублей, чемпионат Франции на Okko, МОК исключил возглавляемую Кремлевым федерацию бокса и другие новости

Лена Мисько

Тимур Гурцкая разматывает «Динамо» в «Это футбол. Итоги» (https://youtu.be/4qZ_QGo-NXo?si=jX0l1ppHNE2XvhOL) за решение отпустить Бальбуэна на Олимпиаду. Гурцкая неплохой агент, делец, но ещё невероятный популист, который круто говорит лозунгами, не особо вникая в суть. Вот кусочек (полная дискуссия на видео). Гурцкая: ... он оставляет команду в тяжелейшем положении. Вот этот человек точно не хочет играть за «Динамо». Ты видишь, что творится, ты, допустим, болеешь за клуб. Тебе клуб платит астрономическую зарплату. Ты берешь и говоришь: «Я отказываюсь от зарплаты, у меня денег и так до жопы, я поехал на Олимпиаду в Париж. Я хочу со своей девушкой в Париже отдохнуть». Для меня это так. Шалимов: Может быть, Личка хотел выиграть Олимпиаду когда-то в детстве... Дорский: Да, он говорит, что есть какая-то личная история. Шалимов: ...чтобы воплотил какую-то его мечту. На самом деле, конечно, тут есть история. И даже не одна. Марцел Личка в 1999 году целиком отыграл отбор на Евро U-21, который в следующем 2000 году прошёл в Словакии. Это знаменательный турнир для чехов, которые привезли туда ультрасборную с Барошем, Янкуловским, Ярошиком, Яролимом и Сионко. Многие из футболистов той команды сверкнут на Евро-2004. Но Личку в ту команду не позвали. Почему? Непонятно. Чехи в итоге проиграли в финале, но все равно получили право поехать на Олимпиаду в Сиднее. Туда Личку тоже то ли не вызвали, то ли не отпустили. Ну, не отпустили и не отпустили, что такого-то? Сделаем предположение, что всё очень просто. Марцел – сын футболиста Вернера Лички. А единственный международный турнир, который Вернер Личка выигрывал... это Олимпийские игры-1980 в Москве. Марцелу тогда было три года, но уверены, что среди наград отца олимпийская медаль в серванте всегда выделялась. Так что, вероятно, не будет преувеличением сказать, что Фабиан Бальбуэна воплощает в жизнь детскую мечту Марцела Лички. Ну и как он мог его не отпустить?