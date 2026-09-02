Крашельницкий сообщил о 650 успешных операциях в ДККБ в 2026 году

Детская краевая больница Краснодарского края с начала 2026 года провела более 650 сложных операций. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", в новом корпусе клиники дети получают помощь по 10 направлениям, включая онкогематологию и ортопедию.