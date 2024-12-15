❗️Еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
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❗️Еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.