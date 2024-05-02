Юрий Кузнецов: Сейчас меня уже перестали называть Мухомором

Актёр рассказал о самых ярких ролях, о новых проектах и о дочери Юрий Кузнецов считает судьбоносной для себя роль подполковника милиции Петренко по прозвищу Мухомор в «Улицах разбитых фонарей», хотя на тот момент в его фильмографии было уже более полусотни работ в кино, в их числе роль немца Гофмана в культовом фильме «Брат».
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