Юрий Кузнецов: Сейчас меня уже перестали называть Мухомором

Актёр рассказал о самых ярких ролях, о новых проектах и о дочери Юрий Кузнецов считает судьбоносной для себя роль подполковника милиции Петренко по прозвищу Мухомор в «Улицах разбитых фонарей», хотя на тот момент в его фильмографии было уже более полусотни работ в кино, в их числе роль немца Гофмана в культовом фильме «Брат».