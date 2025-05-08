Над российским регионом прогремел взрыв

В небе над Липецкой областью прогремел взрыв. По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.
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