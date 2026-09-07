The Financial Times: There will be too much uranium under Russian control

In 15 years, more than a third of the supply of mined uranium will be under the control of Rosatom. This endangers the energy security of Western countries, writes The Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым