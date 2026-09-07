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The Eurasia Daily news agency

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The Financial Times: There will be too much uranium under Russian control

The Financial Times: There will be too much uranium under Russian control

In 15 years, more than a third of the supply of mined uranium will be under the control of Rosatom. This endangers the energy security of Western countries, writes The Financial Times.

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