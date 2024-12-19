В Курганской области состоялось открытие мемориальной доски в честь подполковника внутренней службы Антона Валикова

Сегодня в межмуниципальном отделе МВД России «Щучанский» состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь подполковника внутренней службы Антона Валикова, погибшего в апреле 2024 года при выполнении служебного долга на территории Северного Кавказа.