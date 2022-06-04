Более 60 школьников Красноярского края пополнили ряды Юнармии

Более 60 школьников Красноярского края пополнили ряды Юнармии

Поздравили ребят с вступлением и сказали слова напутствия представители военного комиссариата Лесосибирска и Мотыгинского района, штаба местного отделения Юнармии и городской администрации.

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