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Царьград

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Путин поддержал участие ветеранов с категорией "Д" в БАРС-НН

Путин поддержал участие ветеранов с категорией "Д" в БАРС-НН

В "БАРС-НН" рассматривают кандидатов с категорией "Д", признанных не годными к военной службе, для контрактов на три года.

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