Новосибирские водители пожаловались на высокие налоги за гибридные авто

В Новосибирске сотрудники ГИБДД при оформлении гибридных машин суммируют мощности двигателя внутреннего сгорания и электромотора, из-за чего водителям приходится платить за авто повышенный транспортный налог.
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