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Белорусские инженеры рассказали, как технологии uST решат транспортные проблемы Оренбурга

Белорусские инженеры рассказали, как технологии uST решат транспортные проблемы Оренбурга

Экологические преимущества струнного транспорта Струнный транспорт uST представляет собой инновационное транспортное решение (рельсо-струнная трасса с беспилотным подвижным составом), которое может выступать более доступным аналогом метро, способствуя тем самым повышению экологической безопасности городов, в том числе и в Оренбурге.

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