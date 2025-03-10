Белорусские инженеры рассказали, как технологии uST решат транспортные проблемы Оренбурга

Экологические преимущества струнного транспорта Струнный транспорт uST представляет собой инновационное транспортное решение (рельсо-струнная трасса с беспилотным подвижным составом), которое может выступать более доступным аналогом метро, способствуя тем самым повышению экологической безопасности городов, в том числе и в Оренбурге.
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