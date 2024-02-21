Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории РФ

REUTERS/Inna Varenytsia Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на российской территории, а также обосновать необходимость нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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