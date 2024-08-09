Непал отправит дронов на Эверест. Они будут убирать мусор

Непал применяет дроны DJI для логистики и уборки мусора на ЭверестеНепал внедряет новую инициативу по использованию беспилотников для логистических операций и очистки отходов в районе горы Эверест: проект направлен на снижение рисков для шерпов, традиционно выполняющих опасную работу по транспортировке грузов в высокогорных условиях.