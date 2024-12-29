Фейерверки сейчас запускают во многих местах, которые для этого не пригодны. Читательница Мойки78 показывает, как развлекалась компания, судя по всему, жильцов дома 15 по проспекту Луначарского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Фейерверки сейчас запускают во многих местах, которые для этого не пригодны. Читательница Мойки78 показывает, как развлекалась компания, судя по всему, жильцов дома 15 по проспекту Луначарского.