"Будем наблюдать, как она себя проявит": Трамп прокомментировал призывы Зеленского ужесточить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что единолично принимает решения по вопросу санкций к России. "Мы будем наблюдать за действиями России, за тем, как она себя проявит", - отметил также глава Белого дома.
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