Любимые женщины Игоря Крутого

В июле исполнится 70 лет советскому и российскому композитору, певцу и продюсеру Игорю Крутому. Его песни исполняли практически все звезды российской эстрады и не только — от Анжелики Варум до Александра Бона, от Лары Фабиан до Муслима Магомаева.