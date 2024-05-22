Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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  • Гарий Щерба
    ПРЕКРАСНЫЙ  артист .......!!!👍👍👍👍👍👍Как сегодня живёт...
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Любимые женщины Игоря Крутого

Любимые женщины Игоря Крутого

В июле исполнится 70 лет советскому и российскому композитору, певцу и продюсеру Игорю Крутому. Его песни исполняли практически все звезды российской эстрады и не только — от Анжелики Варум до Александра Бона, от Лары Фабиан до Муслима Магомаева.

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