В Москве выяснили состояние водителя грузовика, устроившего ДТП на МКАД

В Москвы выяснили, что водитель грузовика, устроившего массовое ДТП в очереди на АЗС на МКАД, был пьян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
- LD Путин: Россия уде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым