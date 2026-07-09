Суд отклонил иск прокуратуры о реставрации усадьбы Расторгуевых-Харитоновых

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда подтвердила законность решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который ранее отклонил иск прокуратуры к ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» относительно усадьбы Харитоновых-Расторгуевых.
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