Иран предупреждает США: агрессия вызовет серьезные последствия

Иран предупредил США о серьёзных последствиях в ответ на любые агрессивные действия Тегерана. Такое сообщение поступило от постоянного представителя Ирана при ООН Амир Саид Ирвани после заявлений президента Дональда Трампа о мерах против хуситов.