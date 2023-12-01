Муж работает у родителей и получает копейки, другую работу не ищет: «Родители без меня не справятся!»— В этом месяце, Оксана говорит, отец дал Игорю двадцать тысяч рублей – и все, денег больше нет! – рассказывает пятидесятилетняя Виктория Денисовна.