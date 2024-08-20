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Игра с красными линиями — это угроза нашей безопасности

Игра с красными линиями — это угроза нашей безопасности Я часто пишу о том, что читать западные источники, особенно специальные каналы в Интернете, очень полезно для расширения кругозора.

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