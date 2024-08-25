"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину

Все началось с того, что спортсменка-депутат Ирина Роднина в интервью спортивному изданию довольно высокомерно высказалась о россиянах и, прежде всего, москвичах, живущих на окраине столицы: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня Москва заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю.
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