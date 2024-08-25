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"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину

"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину

Все началось с того, что спортсменка-депутат Ирина Роднина в интервью спортивному изданию довольно высокомерно высказалась о россиянах и, прежде всего, москвичах, живущих на окраине столицы: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня Москва заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю.

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Комментарии
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Tania Еременко
Очень неприятное снобистское лицо у американки и фигуристки Родниной. Во взгляде не просматривается совершенно интеллект - потому и глупость лезет наружу. Нечего ей делать в &quot;ДуРе&quot; - тратить народные деньги.
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11 час.
Ина Куликова
Спортивнъх заслуг никто не умаляет, а что она сделала как депутат?
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4 час.

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