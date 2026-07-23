На Смоленщине для работников соцсферы и сельского хозяйства построят 30 домов

Василий Анохин: В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведём масштабное строительство жилья сразу в нескольких муниципальных образованиях Тридцать домов построят в 2026 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Смоленской области для работников АПК и социальной сферы.