На Смоленщине для работников соцсферы и сельского хозяйства построят 30 домов

Василий Анохин: В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведём масштабное строительство жилья сразу в нескольких муниципальных образованиях Тридцать домов построят в 2026 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Смоленской области для работников АПК и социальной сферы.
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