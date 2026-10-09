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Блогер, построивший самый широкий FORD, попался полиции

Блогер, построивший самый широкий FORD, попался полиции

Тейлор Фивер разрезал "Форд Фестива" (в Европе известный под маркой "Киа Прайд") пополам, раздвинул половины и добавил между ними ещё 1,5 метра кузова.

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