Азербайджанский спецназ казнил наших миротворцев в Нагорном Карабахе: они стали случайными свидетелями этнической чистки

николай николай Глава государства почему молчит , у погибших есть семьи , про курск тишина , кто виноват в чем и ком причина ????

Андрей Павлов Да ладно, вон ценные специалисты одного думца зарезали другого чуть не зарезали, травмат спас, а третьему по голове врезали, и что? И ничего. А тут всего лишь миротворцы... Правда намедни президент сказал, что главное богатство России люди, но их у него аж 145 млн, так что невелика потеря.