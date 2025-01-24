БлокнотРУ После авиакатастрофы в Актау для многих россиян стала шоком русофобская позиция Алиева.
Азербайджанский спецназ казнил наших миротворцев в Нагорном Карабахе: они стали случайными свидетелями этнической чистки
Комментарии
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николай николай
Глава государства почему молчит , у погибших есть семьи , про курск тишина , кто виноват в чем и ком причина ????
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4 час.
Андрей Павлов
Да ладно, вон ценные специалисты одного думца зарезали другого чуть не зарезали, травмат спас, а третьему по голове врезали, и что? И ничего. А тут всего лишь миротворцы... Правда намедни президент сказал, что главное богатство России люди, но их у него аж 145 млн, так что невелика потеря.
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1 час.
Андрей
Очередной фейк от ЦИПсО? Вроде месяц назад было заявление от Алиева, а все одно кому-то неймется бензинчику подлить в эти небольшие противоречия... Так и хотят разругать Россию со своими соседями... А может помните август 2020 го года.. Тогда Батька обвинил Россию в попытке переворота в Минске, а еще задержал 200 российских граждан летевших транзитом через Минск! Кстати все это по украинской наводке.. И ни чего! Беларусь сегодня самый лучший союзник! Так что не стоит пороть горячку в отношении Алиева.. Все перемелится - мука будет!
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1 час.
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