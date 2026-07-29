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Аргументы и Факты

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Минобороны раскрыло детали освобождения Белицкого в ДНР

Минобороны раскрыло детали освобождения Белицкого в ДНР

Минобороны России опубликовало новые подробности операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике, проведенной подразделениями 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр».

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