Минобороны раскрыло детали освобождения Белицкого в ДНР

Минобороны России опубликовало новые подробности операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике, проведенной подразделениями 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии