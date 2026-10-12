Некому строить: Израиль столкнулся с острым кадровым кризисом

Израильская строительная отрасль столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, которая уже стала серьезным препятствием для реализации жилищных и инфраструктурных проектов .
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