Экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева отправили в СИЗО. Также суд удовлетворил ходатайство следователя СК России и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из участников ОПС, сообщает PRIMPRESS.
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