Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Министр Ахапов анонсировал отбор "Земских тренеров" с 3 августа

Министр Ахапов анонсировал отбор "Земских тренеров" с 3 августа

В 2026 году восемь тренеров направят в округа Новосибирской области по программе "Земский тренер". Проект, начатый в 2025 году, будет содействовать развитию спорта в малых городах и селах с выплатой в 1 млн рублей каждому участнику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии