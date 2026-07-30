Министр Ахапов анонсировал отбор "Земских тренеров" с 3 августа

В 2026 году восемь тренеров направят в округа Новосибирской области по программе "Земский тренер". Проект, начатый в 2025 году, будет содействовать развитию спорта в малых городах и селах с выплатой в 1 млн рублей каждому участнику.
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