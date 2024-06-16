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Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы

Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы

В Ростове-на-Дону успешно проведен штурм СИЗО, где ранее состоялся захват заложников. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), во время операции никто из заложников не пострадал.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
трупы этих ублюдков нужно закопать в свинарнике завернув в свиные шкуры
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14 час.

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