Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы

В Ростове-на-Дону успешно проведен штурм СИЗО, где ранее состоялся захват заложников. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), во время операции никто из заложников не пострадал.
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