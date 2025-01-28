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Из Минюста США уволили сотрудников, участвовавших в преследовании Трампа

Сотрудники министерства юстиции Соединённых Штатов, участвовавшие в федеральном уголовном расследовании против президента Дональда Трампа и отстраненные от должностей после его избрания в ноябре, были уволены.

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