Из Минюста США уволили сотрудников, участвовавших в преследовании Трампа

Сотрудники министерства юстиции Соединённых Штатов, участвовавшие в федеральном уголовном расследовании против президента Дональда Трампа и отстраненные от должностей после его избрания в ноябре, были уволены.
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