Малкин о попадании шайбы в ногу после броска Кросби: «Сид бросает не очень сильно. Мне повезло, что это был он»

Евгений Малкин подколол Сидни Кросби, попавшего ему шайбой в ногу. Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Флоридой» (4:2).

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