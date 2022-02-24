Ничья «МЮ» и «Атлетико», санкции против депутатов-спортсменов, 6 голов «Ливерпуля», рижское «Динамо» выжимают из КХЛ, опухоль мозга у Амирова и другие новости утра

Доброе утро! Несём вам главные спортивные новости вчерашнего дня в традиционном дайджесте 🌟 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Атлетико» (1:1), забив на 80-й минуте, а «Аякс» и «Бенфика» сыграли вничью (1:1).
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