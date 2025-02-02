Двести дней и ночей вы здесь насмерть стояли, двести дней и ночей и ни шагу назад, что за Волгой земли нет, не раз повторяли: комиссар и полковник, и старый солдат.
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Двести дней и ночей вы здесь насмерть стояли, двести дней и ночей и ни шагу назад, что за Волгой земли нет, не раз повторяли: комиссар и полковник, и старый солдат.