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Володин отреагировал на вероятные поставки ВСУ дальнобойных ракет: Будет ответ

Володин отреагировал на вероятные поставки ВСУ дальнобойных ракет: Будет ответ

Спикер Госдумы пригрозил ответом на поставки дальнобойного оружия Украине для ударов по России1 сентября Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России.

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