В Солоном Днепропетровской области прогремел взрыв. Его причиной стал прилёт по цели российской «Герани».
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