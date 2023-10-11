В Новосибирске в октябре могут подорожать алкоголь и крупы

Экономисты прогнозируют рост цен также на сахар и газировку.Подорожание сразу нескольких групп продовольствия предсказывают экономисты в октябре: в первую очередь речь идёт об алкогольной продукции, сахаре, крупах и газированных напитках.
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