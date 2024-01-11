“Мировая экономика будет разрушена”. США прогревают население к войне за Тайвань

Число публикаций западной прессы о возможной тайваньской операции растут с каждым днём. Оно и немудрено: 13 января на острове пройдут президентские выборы, которые определят дальнейшую историю не только Восточной Азии, но и всего мира.
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