Политика как он...
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Политика как она есть

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“Мировая экономика будет разрушена”. США прогревают население к войне за Тайвань

“Мировая экономика будет разрушена”. США прогревают население к войне за Тайвань

Число публикаций западной прессы о возможной тайваньской операции растут с каждым днём. Оно и немудрено: 13 января на острове пройдут президентские выборы, которые определят дальнейшую историю не только Восточной Азии, но и всего мира.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Окинава, Тайвань, Гуам, Гаваи... Не пора ли уже топить &quot;непотопляемые&quot; авианосцы США?
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1 час.
Evgenija Palette
Этого Байдена надо долго, долго ЛЕЧИТЬ... И только потом допускать к выборам ( то, что от него останется)...
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38 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Ну молодцы. С нетерпением.
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30 мин.

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