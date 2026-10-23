Горным республикам вода нужна для ГЭС зимой, соседям ниже по течению — для полива летом. Почему договориться становится труднее и какую роль играет Афганистан?Ледники Тянь-Шаня могут потерять треть массы уже к 2040 году, а население Центральной Азии к середине века вырастет почти на 30 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Рост до 20,5%: в ...
- Мелони отчитала З...
- Архитектор расшир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым