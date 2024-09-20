Матрица реальности: как фантастика влияет на восприятие жизни, узнали эксперты «Литнет»

Эксперты платформы «Litnet» выяснили, что больше всего нравится россиянам в фантастических фильмах, в какой вселенной хотел бы жить зритель и как фантастика влияет на восприятие реальности обычными людьми.
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