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«iDeaWay»

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Когда можно (и нельзя) писать «двойное сообщение» человеку, с которым вы встречаетесь

Когда можно (и нельзя) писать «двойное сообщение» человеку, с которым вы встречаетесь

Всегда лучше подумать, почему вы это делаете, прежде чем нажать кнопку «отправить»Свидания имеют свою долю правил («подожди 24 часа после свидания, чтобы позвонить»), как и отправка SMS («никогда не заканчивай сообщение точкой, если не хочешь показаться грубым»).

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