Когда можно (и нельзя) писать «двойное сообщение» человеку, с которым вы встречаетесь

Всегда лучше подумать, почему вы это делаете, прежде чем нажать кнопку «отправить»Свидания имеют свою долю правил («подожди 24 часа после свидания, чтобы позвонить»), как и отправка SMS («никогда не заканчивай сообщение точкой, если не хочешь показаться грубым»).