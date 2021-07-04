Политика как она есть

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Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.

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Медбрат
Мы помню уже соглашались интегрироваться, но нас там не ждали
Борис Федотов
удавить пидораса!
Виктор Асманкин
Пора избавляться от этих ублюдков в политеке
Виктор Шиховцев
Так они там все такие.
Валерий Мостовых
Как был гнилым и его партия так и остался.

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