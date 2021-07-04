Григорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу

Политика как она естьПолитикаГригорий Явлинский стращает нас развалом России, если мы не подчинимся западу Гриша Явлинский просто уникальное явление нашей политики. Его партия редко набирала реально много голосов.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМедбратМы помню уже соглашались интегрироваться, но нас там не ждалиБорис Федотовудавить пидораса!Виктор АсманкинПора избавляться от этих ублюдков в политекеВиктор ШиховцевТак они там все такие.Валерий МостовыхКак был гнилым и его партия так и остался.Комментировать
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