Музыкантов группы «Би-2» депортируют из Таиланда

Ранее суд оштрафовал их за выступления без разрешения на работу.фото: t.me/b2band--> Музыкантов российской рок-группы «Би-2» этапируют в центр временного содержания иностранцев, а затем депортируют из Таиланда.
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