Трамп впервые появился на публике после покушения: при победе на выборах он готов сразу начать переговоры с РФ по Украине (ВИДЕО)

фото: Кандидат в президенты США готов встретится с президентом РФ Путиным. Экс-президент США Дональд Трамп намерен начать переговоры с Россией по конфликту на Украине, при этом не исключается прямой диалог в Владимиром Путиным.
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