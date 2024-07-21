Врач посоветовал есть холодец для здоровья суставов

В мясокостных бульонах содержится много коллагена Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, рассказал РИА Новости о полезных продуктах, которые помогут сохранить здоровье суставов.
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