Утепляем питомца: каким породам собак нужна одежда зимой, как ее выбрать Алёна Юрьева Когда приходит зима, многие владельцы собак начинают задумываться о том, как обеспечить своего питомца комфортными условиями в холодное время года.
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