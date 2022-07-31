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Кононов об 1:1 с «Акроном»: «Четыре удара дома – мало. «Арсеналу» надо над этим работать»

Главный тренер тульского «Арсенала» подвел итоги матча с «Акроном» (1:1) в Первой лиге. «Судя по счету, где мы проигрывали и сравняли, думаю, очко набрали.

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