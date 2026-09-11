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Банк Японии повысит ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе

Банк Японии повысит ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе

Банк Японии, вероятно, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на следующем заседании.

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