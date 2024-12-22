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В России призвали награждать проявивших мужество гражданских лиц за помощь в СВО

В России призвали награждать проявивших мужество гражданских лиц за помощь в СВО

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил разработать положения, предусматривающие право командира подразделения представлять гражданских лиц, проявивших мужество и героизм, к государственным наградам Российской Федерации.

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